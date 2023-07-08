اليوم السابع
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السبت، 08 يوليو 2023 02:05 م
أكرم القصاص
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بنسبة تجاوزت 129.78% من المستهدف لهذا الموسم..

انتظام منظومة توريد محصول القمح بإجمالى 60353 طنا فى شون دمياط

السبت، 08 يوليو 2023 01:46 م
انتظام منظومة توريد محصول القمح بإجمالى 60353 طنا فى شون دمياط شون القمح
دمياط معتز الشربينى

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تابعت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عملية توريد محصول القمح لموسم 2023 ، والذى بدأ أبريل الماضى ويستمر حتى أغسطس المقبل، حيث تلقت تقريرًا أشار إلى وصول الكمية الموردة بالشون حتى الأمس 60353 طنا و144 كجم، والذى يشير أيضًا إلى تجاوز نسبة المستهدف لهذا العام بما يعادل 129.78%.
 
من ناحية أخرى  سبق أن  تم رفع درجة الاستعداد قبل بدء الموسم وتنفيذ كافة التجهيزات لاستقبال كميات القمح الموردة من المزارعين،  حيث بلغت المساحة المزروعة من القمح 31002 فدان.
 
ووجهت " الدكتورة منال عوض " تعليماتها إلى مديريتى الزراعة والتموين بالمتابعة الدورية لتلك المنظومة والتيسير على المزارعين خلال عملية التوريد والتأكد من سلامة التخزين.
 
 
 

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