محافظ دمياط تقرر تنفيذ تغييرات بقيادات مستشفى طب العيون لضبط منظومة العمل

دمياط معتز الشربيني

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، زيارة مفاجئة لمستشفى طب وجراحة العيون بمدينة دمياط، لمتابعة منظومة العمل بداخلها، حيث التقت مع عدد من المرضى الذين تقدموا بعدد من الشكاوى بخصوص سوء إدارة العمل وانتظارهم لساعات طويلة لاجراء الفحوصات المطلوبة.

وفى هذا السياق، كلفت "المحافظ " فريق إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بمراجعة دفاتر الحضور والانصراف وعمل انضباط إدارى للعاملين بالمستشفى، تبين خلاله خروج 7 أطباء بدون إذن وعدم قيام مسئول الدفاتر بشطب اسم 13 طبيبا متغيب اليوم، حيث قررت "المحافظ " إحالة الأطباء لخروجهم بدون إذن وكذلك مسئول الدفاتر، كما قررت تنفيذ حركة تغييرات ببعض قيادة المستشفى لضبط منظومة العمل.

وشددت الدكتورة منال عوض على مدير المستشفى بضبط منظومة العمل والتيسير على المرضى وتوقيع الكشف الطبى على جميع المترددين بشكل يومى، مشددة أيضًا على ضرورة تواجد الأطباء ومحاسبة المقصرين.