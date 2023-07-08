إصابة 10 أشخاص فى سقوط لعبة داخل ملاهى بمصيف جمصة

أصيب 10 أشخاص بجروح ما بين خطرة ومتوسطة وتحويل 3 للعناية المركزة، وذلك إثر سقوط لعبة داخل ملاهى بمصيف جمصة محافظة الدقهلية، أثناء تواجدهم بداخلها، وجرى نقل المصابين لمستشفيات جمصة المركزى وبلقاس والأزهر الجامعى بدمياط الجديدة.

كان اللواء مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة بسقوط لعبة داخل ملاهى للألعاب الترفيهية ووجود جرحى ومصابين.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ وبالفحص تبين سقوط لعبة "المنخل" وذلك خلال تشغيلها ولعدم توافر اشتراطات السلامة والأمان سقطت وبداخلها عدد كبير من الأشخاص مما تسبب فى اصابة 13 شخصا بإصابات بالغة ما بين حرجة ومتوسطة.

وأصيب فى الحادث كل من أحمد علي المرشدي عبد الغفار 21 عاما من الهلالي، علي عز الدين سعد حسن 31 عاما من بلقاس، منة الله سعد إبراهيم 23 عاما من القاهره، خلود أيمن حسب محمد 15 عاما من بلقاس، أسامة عاطف حسب محمد 15 عاما من بلقاس، وهناء عاطف حسب محمد 11 عاما من بلقاس، أحمد بكر إبراهيم 35 عاما من بلقاس، عمر عبد العزيز رشاد 31 عاما من بلقاس، يوسف سعد محمد إبراهيم 14 عاما من المنصورة، هشام أسامة حسب محمد 15 عاما بلقاس.