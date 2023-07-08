المدينة الفريدة ذات الطابع الأوروبى.. "بورفؤاد" تجذب آلاف السياح لبورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

كمثيلتها "بورسعيد " تتميز مدينة بورفؤاد بموقعها الفريد، وتمتلئ أيضا بالأماكن التراثية والمعالم السياحية التي جعلتها في مكانة جيدة بين مدن مصر، فهي ذات طابع أوروبي راقي، ومن أنظف المدن التي تراها الأعين .

موقعها:

تقع مدينة بورفؤاد في قارة آسيا، شرق مدينة بورسعيد على المدخل الشمالي للمجري الملاحي لقناة السويس، وتجذب آلاف السياح إلى محافظة بورسعيد.

نشأتها وتسميتها:

أنشأت مدينة بورفؤاد عام 1920 م، وسميت "بورفؤاد" نسبة إلى الملك فؤاد الأول، وبغرض خدمة مرفق قناة السويس، الذي يمتد من البحر الأبيض شمالا حتى البحر الأحمر جنوبا.

ذات طابع أوروبي :

طابع مدينة بورفؤاد باريسي الطراز فمعظمعلى شكل فيلات متراصة في تناغم جميل، ميادينها واسعة، شوارعها تظللها الأشجار الكبيرة بها سيولة مرورية مميزة، بها أكبر مساحة من المسطحات الخضراء على مستوى محافظة بورسعيد ومتنزها عاما.

المجمع الإسلامي ببورفؤاد :

ويعد المجمع الإسلامي او "الجامع الكبير" كما يطلق عليه واشتهر به بين أهالي المدينة احد المعالم التراثية الدينية الإسلامية بمدينة بورفؤاد، وهو ذات إطلالة معمارية تلفت أنظار السفن العابرة في المجري الملاحي لقناة السويس قبل نحو 70 عاما، ووضع الملك فاروق حجر الأساس للجامع الكبير، بينما تم افتتاح المسجد رسميا في عام 1994 م.

ملاحات بورفؤاد :

تعتبر ملاحات بورفؤاد مزارات سياحيا، نظرا لأنها أصبحت موطنا لهجرة الطيور خاصة طيور البشاروش "الفلامنجو"، وهناك محاولات لادراجها كمحمية طبيعية في مصر.

جبال الملح :

جبال الملح أو جبال الجليد المصرية كما اشتهرت، وهي في الواقع ليست ثلجا بل هو ملح، فهناك مساحات شاسعة من الملح الطبيعي الذي يرتكز على التلال والجبال، وهي سلسلة جبال حقيقية لكنها مصنوعة بالكامل من الملح، حيث يندر هطول الأمطار، فلا يمكن أن يكون هناك ثلج.

مجمع فندقي :

يقع المجمع الفندقي على شاطئ بورفؤاد بشارع 23 يوليو على طريق الملاحات، وتم تطويره بمعرفة الشركة المنتفعة وتحويلها من قرية مصيفية إلى قرية سياحية، وتقديم خدمة فندقية كاملة مبنى به وحدات فندقية ويضم 80 وحدة، 34 مبنى يضم 194 شاليه، 7 فيلات، بإجمالي 14 وحدة، مبنى إداري، حمامات سباحة.

سوق بورفؤاد الجديد:

عبارة عن سوق متكامل يقع في شارع الجزائر 23 يوليو أمام مسجد بورفؤاد، وتم افتتاحه في 9 يوليو 2020 م.

فيلا السادات:

إحدى الفيلات التراثية ذات الطابع المعماري الفرنسي، وكانت تتبع هيئة قناة السويس، ولها تراث معماري فريد وعندما تولي الرئيس الراحل محمد أنور السادات الحكم أصبحت استراحة له، وقد زارها عدة مرات وبها بعض متعلقاته.



المجمع الإسلامي



جبال الملح



جبال ملح بورسعيد



سوق بورفؤاد