جبال الملح مزار سياحى لليوم الثالث على التوالى لزوار مدينة بورفؤاد في العيد

بورسعيد محمد فرج

شهدت مدينة بورفؤاد ببورسعيد اليوم الجمعة، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك إقبال المئات من الزائرين من أبناء المدينة والمحافظات الأخرى، ويستمر توافد أتوبيسات الرحلات من محافظات الجمهورية لمدينة بورفؤاد لزيارة معالم المدينة السياحية والتاريخية، هذا بالإضافة إلى ركوب المعدية والتقاط الصور التذكارية أمام قبة هيئة قناة السويس التاريخية وزيارة المجمع الإسلامى ومسجد بورفؤاد الكبير وفيلا الرئيس الراحل محمد أنور السادات ونادى بورفؤاد الرياضى والذى يعد أقدم نادى تم إنشاؤه بمصر ومشاهدة فيلات هيئة قناة السويس التاريخية والتى تمتاز بالطراز الفرنسى الفريد وميدان الملك فؤاد ومحكمة المختلط التاريخية والتجول فى شوارع المدينة وسط المسطحات الخضراء.

كما حرص زوار مدينة المدينة على الذهاب لجبال الملح بشركة النصر للملاحات وقضاء وقت ممتع على الجبال، والتصوير وكأنها جبال ثلج فى أوروبا، وذلك بعدما تحولت منطقة الملاحات إلى مزار سياحى. والتى اكتسبت شهرة واسعة خلال الفترة الماضية كأول الأماكن السياحية التى يزورها القادمين للمدينة والتى أصبحت من أفضل الأماكن السياحية بمحافظة بورسعيد مؤخراً.

ومن جانبه أعلن اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد، فى وقت سابق عن استقبال جبال الملح للزائرين مرة أخرى سواء من أبناء المدينة أو من المحافظات الأخرى وذلك بسبب أعمال الصيانة داخل شركة النصر للملاحات والتى استمرت قرابة شهرين، حيث يحرص زوار المدينة على الذهاب لجبال الملح بشركة النصر للملاحات لقضاء وقت ممتع على الجبال، والتصوير وكأنها جبال ثلج فى أوروبا، وذلك بعدما تحولت منطقة الملاحات إلى مزار سياحى.

ومن جهة أخرى تعتبر جبال الملح الكائنة بشركة النصر للملاحات بمدينة بورفؤاد وجهة جديدة للسياحة المصرية وتسويق مختلف للطبيعة، حتى أنها باتت توصف بجبال الجليد الخاصة بمصر، ويحرص الزائرون على التزحلق عليها. حيث يلتقط المصورين فوتوسيشن للزوار، يشبه التواجد وسط الثلوج الكثيفة، ويقوم الزوار بإلقاء الملح إلى أعلى، ليرى من يشاهد الصور جبال من الثلج وتساقط للثلوج على رأس الزائر.

وتتمثل جبال الملح من مجموعة كبيرة، تتميز بلونها الأبيض الناصع، وتتخذ مساحات واسعة تشبه جبال الثلج بالقطب الشمالى، ويمكن الوصول لجبال الملح، التى تقع فى بورسعيد بمنطقة بورفؤاد من خلال ركوب المعدية المجانية عبر قناة السويس إلى منطقة الملاحات.

ومن جانبهم أعرب العديد من الزائرين عن سعادتهم بزيارة المدينة والتى تمتلك مقومات سياحية رائعة ومصممة على الطراز الأوروبى بالإضافة إلى الطقس الرائع، مؤكدين على أن مدينة بورفؤاد شهدت طفرة كبيرة فى مجال السياحة وأصبحت تمتلك العديد من المناطق السياحية المميزة والتى يتم تداولها على نطاق واسع من خلال وسائل التواصل الhجتماعى.