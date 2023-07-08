السيطرة على حريق فى مزرعة ماشية بقرية الدير في بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

اندلع حريق هائل اليوم السبت داخل مزرعة مواشي بقرية الدير وبراوة التابعة لمركز أهناسيا غرب محافظة بني سويف ، وتمكنت قوات الحماية المدنية والأهالي من السيطرة على الحريق وإخماد النيران وجار حصر الخسائر.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل مزرعة مواشي بقرية الدير وبراوة بدائرة مركز اهناسيا المدينة غرب المحافظة.

على الفور انتقلت قوة من إدارة الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء، إلى موقع البلاغ وتمت السيطرة على ألسنة النيران بمساعدة الأهالي دون أية إصابات بشرية، وجار عمليات التبريد، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت جهات التحقيق التى باشرت التحقيق في الواقعة.