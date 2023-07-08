السجن 5 سنوات لمتهمين بإحداث عاهة مستديمة لشخصين فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ع.ا.م" عامل ، و"م.ا.ز" بالسجن 5 سنوات، لاتهامهما بأحداث عاهة مستديمة للمجنى عليهما "م.ا" و"م.ز"بدائرة قسم طهطا.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد وعضوية المستشارين محمد سعد موسى ومحمد يوسف عبدالله بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.

تعود أحداث الواقعة إلى عام2022 بدائرة قسم طهطا، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من المجنى عليهما، بقيام المتهمين بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث عاهة مستديمة لهما، مما أسفر عن إصابتهما بعاهة مستديمة يسبب خلافات بينهما، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.