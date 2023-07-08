السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بإحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج

سوهاج- عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ع.ا.ا" عامل ، بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بأحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه "ع.ف.ع " بدائرة مركز العسيرات.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 بدائرة مركز العسيرات، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من المجنى عليه، بقيام المتهم بالتعدى عليه بالضرب وإحداث عاهة مستديمة له يسبب خلافات بينهما، وكشفت التحريات صحة أقوال المجنى عليه، حيث قام خلالها المتهم بالتعدى عليه بالضرب محدثا إصابته والتى تسببت له في عاهة مستديمة ، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.