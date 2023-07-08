السجن 3 سنوات لمتهم بالتنقيب عن الآثار بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهم " م.ا.ج" عامل بالسجن 3 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه، لاتهامه بالتنقيب عن الآثار بدائرة مركز جهينة.

تعود أحداث القضية الى عام 2023 بدائرة مركز جهينة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالتنقيب عن الآثار فى إحدى المناطق وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وتم ضبط أدوات الحفر بحيازته وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بغرض التنقيب عن الآثار، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.