اليوم السابع
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السجن 3 سنوات لمتهم بالتنقيب عن الآثار بسوهاج

السبت، 08 يوليو 2023 02:51 م
السجن 3 سنوات لمتهم بالتنقيب عن الآثار بسوهاج تنقيب عن آثار - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهم " م.ا.ج" عامل بالسجن 3 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه، لاتهامه بالتنقيب عن الآثار بدائرة مركز جهينة.

تعود أحداث القضية الى عام 2023 بدائرة مركز جهينة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالتنقيب عن الآثار فى إحدى المناطق وبعد تقنين الإجراءات  وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وتم ضبط أدوات الحفر بحيازته وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة  بغرض التنقيب عن الآثار، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 
 

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