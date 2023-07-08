السجن المشدد 3 سنوات لعامل لاتهامه بالإتجار فى المخدرات بسوهاج

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز العسيرات عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالإتجار فى المخدرات وترويجها على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء من الشباب والمتعاطين وأصحاب الكيف وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالإتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.