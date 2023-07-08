اليوم السابع
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السجن المشدد 3 سنوات لعامل لاتهامه بالإتجار فى المخدرات بسوهاج

السبت، 08 يوليو 2023 02:56 م
السجن المشدد 3 سنوات لعامل لاتهامه بالإتجار فى المخدرات بسوهاج حبس- أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ع.ع.ا "عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بالإتجار فى الحشيش بدائرة مركز العسيرات.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز العسيرات عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالإتجار فى المخدرات وترويجها على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء من الشباب والمتعاطين وأصحاب الكيف وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم  وبحوزته عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالإتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 
 
 

 


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جنايات سوهاج

محكمة جنايات سوهاج

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