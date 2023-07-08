الرئيس العراقي: الأمن والأمان يعززان الاقتصاد والاستثمار

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أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم /السبت/، أن الأمن والأمان يعززان الاقتصاد ويساعدان على الاستثمار، مشددا على أن الشعب العراقي يستحق أكثر من البناء والخدمات والعمل على مكافحة الفساد.

وقال رشيد - في تصريحات له أوردتها قناة (السومرية نيوز) - إن "العراق تجاوز الكثير من الصعاب وكانت الوحدة الوطنية نسيجا واحدا لهذا الشعب"، مؤكدا أننا اليوم أمام ظرف تاريخي يساعد على البناء والتقدم بفضل نعمة الأمن والأمان.

وأضاف رشيد أن الحكومة بعد مباشرة مهامها نجحت في تأمين الخدمات اللازمة لحياة كريمة، مشيرًا إلى أن الشعب العراقي يستحق أكثر من البناء والخدمات والعمل على مكافحة الفساد.

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن العمارة لا تتحقق إلا بالمشاريع المستدامة، مشيرا إلى أنه لا يوجد تراجع عن المسير نحو كل ما يرضي الشعب العراقي.

وأضاف السوداني، في تصريح أوردته قناة (السومرية نيوز)، أن حق العمل وتقليل البطالة ومكافحة الفقر وتحسين الخدمات وإصلاح الاقتصاد ومكافحة الفساد كلها مرتكزات للأمن الاجتماعي والسلم الأهلي.

ولفت إلى أن حفظ المال لا يكون فقط بإبعاده عن النهب أو السرقة بل بعدم منح الامتياز لهذا الفريق أو ذاك الشخص مهما كانت صلته أو قرابته أو مستوى تأثيره.