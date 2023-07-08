اليوم السابع
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الداخلية تضبط 6 قضايا مخدرات فى دمياط

السبت، 08 يوليو 2023 12:12 م
الداخلية تضبط 6 قضايا مخدرات فى دمياط قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – فارسكور – كفر البطيخ ) وقسمى شرطة (دمياط الجديدة – ثان دمياط - السرو).
 
أسفرت جهودها عن ضبط 6 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة بإجمالى مضبوطات عبارة عن (كمية لمخدر الحشيش وزنت 10,750 كيلو جرام - كمية لمخدر البانجو وزنت 9 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين – 2 فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار)، بحوزة 6 متهمين لـ5 منهم معلومات جنائية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

أمن دمياط

مخدرات

المواد المخدرة



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