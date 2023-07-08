الداخلية تضبط 6 قضايا مخدرات فى دمياط

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – فارسكور – كفر البطيخ ) وقسمى شرطة (دمياط الجديدة – ثان دمياط - السرو).

أسفرت جهودها عن ضبط 6 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة بإجمالى مضبوطات عبارة عن (كمية لمخدر الحشيش وزنت 10,750 كيلو جرام - كمية لمخدر البانجو وزنت 9 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين – 2 فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار)، بحوزة 6 متهمين لـ5 منهم معلومات جنائية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .