الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام - الأمن المركزى)، ومديرتى أمن (الإسماعيلية – القليوبية) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دوائر مراكز شرطة (أبوصوير – الإسماعيلية – التل الكبير – شبين القناطر) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم و ضبط ثلاثة أشخاص "لإثنين منهما معلومات جنائية" حال إستقلالهم سيارتين بالقرب من مسكنهم بدائرة مركز شرطة التل الكبير، وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيروين وزنت 4,500 كيلو جرام – كمية لمخدر الأيس "الشابو" وزنت 1,500 كيلو جرام – عدد 10 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى – طبنجة صوت - عدد من الطلقات لذات العيار - 6 هواتف محمولة – ميزان حساس – رادع كهربائى).

ونجحت الجهود في ضبط إحدى السيدات حال تواجدها بمحيط سكنها بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزتها (كمية من مخدر الهيروين وزنت 3 كيلو جرام – كمية من مخدر الأيس "الشابو" وزنت 2 كيلو جرام - كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول)، وضبط 3 أشخاص"يحمل أحدهم جنسية إحدى الدول"، لأحدهم معلومات جنائية حال إستقلالهم دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بمحيط سكنهم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الأيس "الشابو" - كمية من مخدر البودر– عدد 2 سلاح أبيض – ميزان حساس - مبلغ مالى – عدد 3 هاتف محمول).

واسفرت الجهود عن ضبط 3 أشقاء "لهم معلومات جنائية" حال تواجدهم بمنطقة سكنهم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وبحوزتهم (كمية من مخدر الأيس "الشابو" وزنت 1 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – 3 هاتف محمول – ميزان حساس، وضبط أحد الأشخاص وشقيقه "لأحدهما معلومات جنائية" حال تواجدهما أمام مسكنهما بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,250 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,735,000 ثلاثة مليون وسبعمائة وخمسة وثلاثون ألف جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.