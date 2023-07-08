اليوم السابع
Ads
السبت، 08 يوليو 2023 02:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

"الداخلية" تتمكن من ضبط المتهم بالاصطدام بعدة سيارات في صلاح سالم

السبت، 08 يوليو 2023 02:34 م
"الداخلية" تتمكن من ضبط المتهم بالاصطدام بعدة سيارات في صلاح سالم حادث تصادم - أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام قائد سيارة بالاصطدام بعدد من السيارات وتم ضبط مرتكب الواقعة.
 
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام قائد سيارة "ربع نقل" بالقيادة برعونة، واصطدامه بأكثر من سيارة وفراره هارباً بطريق صلاح سالم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر بالقاهرة.
 
بالفحص تبين أن السيارة ملك أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والسيارة محل الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

بطريق صلاح سالم

حادث تصادم

تصادم سيارة

اخبار الحوادث

الحوادث اليوم

امن القاهرة

القبض على سائق



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة