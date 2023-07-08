"الداخلية" تتمكن من ضبط المتهم بالاصطدام بعدة سيارات في صلاح سالم

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام قائد سيارة بالاصطدام بعدد من السيارات وتم ضبط مرتكب الواقعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام قائد سيارة "ربع نقل" بالقيادة برعونة، واصطدامه بأكثر من سيارة وفراره هارباً بطريق صلاح سالم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر بالقاهرة.

بالفحص تبين أن السيارة ملك أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والسيارة محل الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.