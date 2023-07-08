الجيش اللبنانى: إحالة 11 شخصا للقضاء فى أحداث القرنة السوداء

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أعلن الجيش اللبنانى إحالة 11 شخصا على القضاء المختص فى أحداث القرنة السوداء، التى وقعت أول الشهر الجارى بين مواطنين من بلدتى بشرى وبقا عصفرين شمالى البلاد؛ ونتج عنها وفاة شاب بسبب نزاع على موارد المنطقة.

وأكد الجيش اللبنانى فى بيان أن المتوفى الثانى فى الأحداث سقط بعدما تدخلت وحدات من الجيش لتنفيذ تدابير أمنية، موضحة أن الوحدات فور وصولها تعرضت لإطلاق نار، فردّت بالمثل وأوقفت عددًا من الأشخاص. وقد تبين حينها إصابة مواطن؛ توفى لاحقًا متأثرًا بجراحه.

وذكر الجيش أنه "بناء على إشارة النيابة العامة التمييزية، باشرت مديرية المخابرات إجراء تحقيق فورى وأوقفت عددًا من المتورطين الأساسيين، حيث تم إخلاء سبيل جميع المحبوسين وإحالة 11 شخصا فقط".