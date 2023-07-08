اليوم السابع
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الجيزة: إزالة مخالفات بناء عقار فى حى الهرم استجابة لشكاوى المواطنين

السبت، 08 يوليو 2023 06:47 م
الجيزة: إزالة مخالفات بناء عقار فى حى الهرم استجابة لشكاوى المواطنين ازالة بناء مخالف
كتبت - مرام محمد

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تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، شكوى مواطن من قيام مالك عقار بشارع أبو الحسن الشاذلي متفرع من اللبيني فيصل ببناء أدوار مخالفة.
 
واستجابة لشكوى المواطن، وجهت المحافظة من خلال حي الهرم حملة للموقع المشار إليه، وتم إزالة مخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.
 
يُذكر أن أجهزة المحافظة أزالت مؤخرا 3 حالات بناء مخالف، الأولى والثانية بنطاق قرية الشيخ عتمان التابعة لمركز ومدينة الحوامدية عبارة عن سقف للدور الرابع بعد الأرضى وأعمال تعلية شملت أعمدة وسور لأحد العقارات، والثالثة بشارع الشهداء بمنطقة أرض اللواء التابعة لحي العجوزة.
 
ورصدت أجهزة المحافظة حالة تحويل نشاط من سكني إلى تجاري دون ترخيص بشارع جمال عبد الناصر المتفرع من شارع مستشفى الصدر، وعلى الفور قامت أجهزة حي العمرانية بإيقاف الأعمال واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المالك.
 
 

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