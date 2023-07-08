التصريح بدفن جثة عامل سقط من أعلى أثناء تركيبه فراشة لأحد الأفراح بطهطا

سوهاج محمود مقبول

صرحت جهة التحقيق المختصة بدفن جثة عامل فراشه لقى مصرعه على إثر سقوطه من علو أثناء قيامه بتركيب فراشة لأحد الأفراح بدائرة قسم شرطة طهطا تم نقل الجثة إلى مستشفى طهطا العام، وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى وبالعرض على جهة التحقيق المختصة أصدرت قرارها السابق.

كان اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوفاة عامل سقط من علو أثناء قيامه بتركيب فراشه لأحد الأفراح دائرة قسم شرطة طهطا شمال سوهاج وتم نقل الجثة للمستشفى العام.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشمال وضباط وحدة مباحث قسم شرطة طهطا بورود بلاغ من مستشفى طهطا العام بوصول المدعو هاني ر ص 50 سنة عامل فراشة ويقيم دائرة القسم " جثة هامدة إدعاء سقوط من علو.

وبسؤال نجله المدعو ماجد ه ر ص 18 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر أنه حال قيام والده المذكور بتركيب فراشة أفراح بناحية دائرة القسم أختل توازنه وسقط أرضاً من أعلي سلم خشبي مما نتج عنه وفاته ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك تم تحرير محضرا بالواقعة وتولت جهة التحقيق المختصة التحقيق في الواقعة وصرحت بدفن الجثة.