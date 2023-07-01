مصرع طفل غرقا بطهطا وآخر صدمه قطار بطما شمال سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى طفل يبلغ من العمر 16 سنة مصرعه غرقا بنهر النيل بجوار العبارة بناحية قرية الخزندارية بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا شمال محافظة سوهاج تم انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى وتم نقلها للمستشفى العام بطهطا والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهة التحقيق المختصة.

وبالفحص والمعاينة تبين غرق م . ك . خ 16 سنه أثناء قيامه بالسباحة بنهر النيل بجوار العبارة النهرية بناحية قرية الخذندارية ولعدم إجادته للسباحة لقى مصرعه غرقا تم انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى وتم إيداعها مشرحة المستشفى تحت تصرف جهة التحقيق المختصة والتي صرحت بدفن الجثة.

وعلى جانبا أخر لقى طفل في السادسة من العمر مصرعه عقب إصطدام إحدى القطارات به بمحطة سكك حديد طما شمال محافظة سوهاج تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طما المركزى وتم التحفظ عليها تحت تصرف جهة التحقيق المختصة.

وبالفحص تبين وفاة الطفل ك . ع . أ 6 سنوات على إثر إصطدام إحدى القطارات به حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه تم إخطار أهلية الطفل وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم إخطار جهة التحقيق واتى تولت التحقيق في الواقعة وصرحت بدفن الجثة.