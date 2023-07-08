إقبال على سوق السمك بالإسكندرية بعد عيد الأضحى.. القاروص والمرجان يكتسحون السوق

الإسكندرية أسماء على بدر

يشهد سوق الأسماك بمحافظة الإسكندرية، إقبالا كبيرا عقب انتهاء عيد الأضحى المبارك، وتواجد عدد كبير من المصيفين فى المحافظة ورواج كبير فى سوق السمك بمختلف أنواعه، و"اليوم السابع" أجرى جولة داخل الاسواق لمعرفة الإقبال والأسعار .

ويقول شريف ميدان، أحد تجار السمك بسوق الميدان بالإسكندرية، إن سوق السمك يشهد إقبال كبير بعد انتهاء عيد الأضحى المبارك وخاصة فترة اقبال المصيفين على محافظة الإسكندرية ورغبتهم فى تناول الأسماك البحرية من منطقة بحرى الطازجة، وهناك رواج كبير واقبال على شراء الأسماك.

أسعار السمك فى السوق

وأضاف أن أسعار السمك تبدأ من 70 جنيه حتى 220 جنيه الكيلو من الاسماك البحرية التى عليها اقبال كبير، موضحا أن سمك السيوف سعره 70 جنيه وسمك القاروص سعره140 جنيه، بينما الجمبرى يبدأ من 100 جنيه للكيلو وحتى 350 للقزاز الكبير، بينما البلطى سعره يبدأ من 70 جنيه الحجم المتوسط .

وأشار إلى أن أسعار السمك ارتفعت قليلا بعد انتهاء عيد الأضحى بعد موجة انخفاض بدأت قبل وقفه عرفات، نظرا لعدم الاقبال على الأسماك فى هذا التوقيت.

بينما يقول عادل عيسى أحد المواطنين ، إن أسعار الأسماك على الرغم أنها ارتفعت قليلا عن الفترة الماضية، إلا أنها مقارنة بأسعار اللحوم منخفضة، وفى متناول الجميع وتكفى أسرة مكونة من 4 أفراد.

وعلى الرغم من تواجد عدد كبير من المصيفين فى شرق الإسكندرية، إلا أنه يأتى خصيصا للسوق المواطنين من كافه أنحاء الإسكندرية خاصة صباح يوم الجمعة من كل أسبوع .

نبذة عن تاريخ السوق

ويعتبر سوق الميدان بالإسكندرية من أشهر الأسواق وأقدمها بالمحافظة فهو يمتد من منطقة المنشية حتى بحرى وفيه كل أنواع المنتجات الغذائية والخضروات والفاكهة ولكنه يشتهر بالأسماك الطازجه لوجود عدد كبير من الصيادين يعيشون فى منطقة بحرى، فهو أشهر أسواق بحرى فيه أشهر الصيادين وأصحاب المراكب للصيد ويشتهر بانخفاض سعره، وأسماكه الطازجة أكثر من حلقة السمك .

ويعتبر يوم الجمعة هو المقدس لدى أهالى الإسكندرية فى تناول وجبه السمك ويقول مصطفى عزيزى، بائع سمك، إن الإقبال يوم الجمعة يرتفع للغاية من الصباح ويستمر حتى صلاه العصر بسبب تعود الأهالى على تناول السمك فى وجبة الغداء يوم الجمعة.

وأضاف أن أشهر الأسماك التى يقبلوا عليها هو البلطى السنجارى والموزة وسمك المكرونة الذى يتم تسويته مقلى فى الزيت فهى أشهر الوجبات لدى المواطنين بمحافظة الإسكندرية.

وأوضح أن هناك أسماك غريبة الشكل يقبل عليها المواطنون وهى سمكة الحوت الأزرق التى يتم بيعها بالقطعة، وهى خالية من الشوك، كما يقبل المواطنون على شراء سمك المحرات وهو سمك خالى من الشوك تماما ويفضله الأطفال نظرا لسهوله تناوله.



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