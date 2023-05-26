اليوم السابع
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الجمعة، 26 مايو 2023 05:59 م
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إقبال كثيف من أبناء بورسعيد والمحافظات الأخرى على سوق الأسماك الحضارى

الجمعة، 26 مايو 2023 05:13 م
إقبال كثيف من أبناء بورسعيد والمحافظات الأخرى على سوق الأسماك الحضارى زحام بسوق السمك
بورسعيد - محمد عزام

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شهد سوق السمك الجديد بحي العرب في محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، إقبالا كبيراً من الأهالي والمواطنين بالمحافظات الأخرى، وذلك خلال العطلة الأسبوعية، حيث يتكرر مشهد زيارة الآلاف خلال إجازة نهاية الأسبوع، وذلك منذ افتتاحه . 
 
وأكد عدد من زائري بورسعيد، أن سوق السمك اكتسب شهرة واسعة خلال الفترة الماضية كأحد أهم المناطق الخدمية التي يتوجه إليها الزائرون لتناول الغذاء بعد جولتهم بمدينة بورسعيد، فضلا عن شراء مختلف أنواع الأسماك ذات الأسعار المتميزة. 
 
يُعد سوق الأسماك الجديد سوقًا خدميًا متكاملًا لكل أهالي بورسعيد ونقلة كبرى لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطن.
 
وأكد المواطنون من محافظة بورسعيد، أنه جرى إقامة سوق بورسعيد على أحدث مستوى عالمي، مشيدين بالحفاظ على المستوى الحضاري للسوق، وذلك نتيجة إدارته من خلال شركة متخصصة في أعمال الإدارة و الأمن والنظافة من خلال منظومة إلكترونية متكاملة. 
 
ويعتبر سوق الأسماك الجديد واجهة حضارية لمدينة بورسعيد، حيث تم تصميم السوق على أحدث طراز ويعد الأول من نوعه، ويتوافد الآلاف يومياً على سوق الأسماك بمحافظة بورسعيد والذي يُقام على مساحة 20.700 ألف متر مربع ويضُم السوق 82 محل تجزئة بمساحة 20 مترًا، و104 محلات "سريحة" بمساحة 10 أمتار، و30 محل جملة بمساحة 40 مترًا، ومطعمين على مساحة 100 متر، فضلاً عن عدة أفران للأسماك ومحال للتنظيف، بجانب تزويده بكل الإمكانات والخدمات اللوجستية.
 
السوق مزدحم
السوق مزدحم

زحام بسوق السمك
زحام بسوق السمك

زحام في السوق
زحام في السوق

سوق أسماك بورسعيد
سوق أسماك بورسعيد
 
 

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