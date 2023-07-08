إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 5 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلي مستشفي سنورس المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي قبل دخلة الطريق الإقليمي، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث وتبين إصابة 5 أشخاص وتم نقل المصابين إلي مستشفي سنورس المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.