مصرع 4 أشخاص وإصابة 10 أخرين في حادث انقلاب ميكروباص بطريق الفيوم

كتب عبد الرحمن سيد

لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرين بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى طريق الفيوم الصحراوى، ونقلوا الى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق الفيوم الصحراوى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث و الخدمات المرورية، وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، ما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة وفاة 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين، ونقلوا جميعهم إلى المستشفى .

ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان حول الواقعة لكشف ملاباستها.