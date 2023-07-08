إسبانيا تستنكر إمداد أوكرانيا بالقنابل العنقودية

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استنكرت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارجريتا روبليس، إمداد أوكرانيا بالقنابل العنقودية، مؤكدة أنه لا ينبغى إرسال تلك القنابل بغرض مساعدة /كييف/ فى الهجمات المضادة ضد القوات الروسية.

وقالت روبليس - فى تصريحات صحفية أوردتها قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم /السبت/ - إنه بناء على التزام إسبانيا الصارم مع أوكرانيا، فإن بلادها أيضا لديها التزام صارم بعدم تسليم أسلحة وقنابل معينة تحت أى ظرف، مؤكدة أن القنابل العنقودية مرفوضة بينما الدفاع المشروع عن أوكرانيا مقبول والجميع يدرك أنه لا ينبغى تنفيذه باستخدام القنابل العنقودية.



وتأتى تصريحات روبليس بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة الأمريكية أنه سيتم إرسال أسلحة إلى كييف لمساعدتها فى الصراع ضد روسيا.



تجدر الإشارة إلى أن الذخائر العنقودية تحظر استخدامها أكثر من 100 دولة، من بينها إسبانيا، وهى ذخائر تطلق عادة عدداً كبيراً من القنابل الصغيرة التى تتسبب فى قتل عشوائى بمساحة واسعة، ما يهدد حياة المدنيين، كما تشكل القنابل الصغيرة التى لا تنفجر خطراً لسنوات بعد انتهاء الصراع.