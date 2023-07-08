أهالي قرية البعيرات بالأقصر يؤدون صلاة الغائب على متوفى غرقا فى النيل.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

فى مشهد مهيب ومختلف من نوعه، أقدم العشرات من أهالى قرية البعيرات التابعة لمدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، على إقامة فعاليات صلاة الغائب على روح المواطن "على حسان على" إبن القرية الذي لقي مصرعه غرقاً فى نهر النيل منذ أسابيع مضت، عقب سقوطه من معدية الأهالى خلال التنقل من الغرب للشرق.

ويقول همام أحمد إبن قرية البعيرات، إنه قام عدد كبير من كبار وشباب القرية بعمل أكبر تجمع لإقامة صلاة الغائب على روح الفقيد الذي لقي ربه غرقاً في نهر النيل منذ أسابيع مضت، وذلك إثر سقوطه من معدية الأهالي التي تربط بين البر الغربي والشرقي للأقصر، وقام الأهالى بقراءة ختمة قرآن على روحه عقب صلاة الغائب.

ويضيف إبن قرية البعيرات غرب الأقصر، لـ"اليوم السابع"، إنه تلقي أشقاء الفقيد بالقرية، الحاج عبد الحميد سيد علي والحاج عبد الكريم سيد علي وباقي أشقائه وأبناء عمومته واجب العزاء، وشهد واجب العزاء قراءة المصحف الشريف ترحماً علي المتوفي وجميع أموات المسلمين.

وكان قد نجح أهالى قرية البعيرات التابعة لمدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، فى إنقاذ شابين سقطت سيارتهما داخل ترعة البعيرات، حيث هرع الأهالي بالقفز داخل الترعة عقب إنحراف إحدى العجلات وسقوط السيارة فيها وبداخلها شابين، ونجحوا فى إنقاذهما من الترعة من الموت المحقق، وتم نقلهما لمستشفى القرنة المركزى لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم انتشال السيارة من الترعة بمعرفة رجال مركز ومدينة القرنة.

وفي هذا الصدد يقول رمضان على إبن مدينة القرنة، إن شهامة أبناء قرية البعيرات بالبر الغربى ساهمت فى إنقاذ شابين من الموت المحقق، وذلك عقب إنقلاب سيارة كانا يقودانها داخل الترعة أمام القرية، وعلى الفور تجمع الأهالى وقفز عدد من الشباب فى الترعة لإنقاذ الشابين من داخل السيارة، ونجح الشباب فى إخراج الشابين بحالة صحية جيدة، وتم نقلهم لمستشفى القرنة المركزى لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم.



أهالي قرية البعيرات بالأقصر يؤدون صلاة الغائب علي متوفى



تجمع الأهالى لصلاة الغائب علي متوفى غرقاً فى النيل



ختمة قرآن كريم على روح الغريق بالقرية



صلاة الغائب علي متوفى غرقاً فى النيل بالأقصر



صلاة الغائب علي متوفى غرقاً فى النيل بقرية البعيرات