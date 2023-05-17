شهامة أهالى البعيرات تنقذ شابين من الموت بعد سقوط سيارتهما فى ترعة غرب الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نجح أهالى قرية البعيرات التابعة لمدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، فى إنقاذ شابين سقطت سيارتهما داخل ترعة البعيرات، حيث هرع الأهالي بالقفز داخل الترعة عقب إنحراف إحدى العجلات وسقوط السيارة فيها وبداخلها شابين، ونجحوا فى إنقاذهما من الترعة من الموت المحقق، وتم نقلهما لمستشفى القرنة المركزى لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وجارى انتشال السيارة من الترعة بمعرفة رجال مركز ومدينة القرنة.

وفي هذا الصدد يقول رمضان على إبن مدينة القرنة، إن شهامة أبناء قرية البعيرات بالبر الغربى ساهمت فى إنقاذ شابين من الموت المحقق، وذلك عقب إنقلاب سيارة كانا يقودانها داخل الترعة أمام القرية، وعلى الفور تجمع الأهالى وقفز عدد من الشباب فى الترعة لإنقاذ الشابين من داخل السيارة، ونجح الشباب فى إخراج الشابين بحالة صحية جيدة، وتم نقلهم لمستشفى القرنة المركزى لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم.

وكانت قد شهدت قرية الضبعية غرب محافظة الأقصر، مصرع طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات إثر اصطدام سيارة بها لدى عبورها الطريق أمام منزلها فى ساعة متأخرة أمس الثلاثاء، وتم نقل جثمانها لمشرحة مستشفى حورس التابعة لهيئة الرعاية الصحية لحين فحصها وتسليمها لذويها للدفن، حيث بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من الأهالى يفيد بمصرع طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات إثر اصطدام سيارة بها لدى عبورها الطريق أمام منزلها فى ساعة متأخرة اليوم، ونقل رجال الإسعاف جثمان الطفلة لمشرحة المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.



إنقاذ مواطنين سقطت سيارتهم فى ترعة بقرية البعيرات غرب الأقصر



لحظة إنقاذ مواطنين من ترعة غرب الأقصر









