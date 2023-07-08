أعضاء جمهوريون بالكونجرس الأمريكي يرحبون بإرسال قنابل عنقودية لأوكرانيا

أ ش أ

رحب كبار أعضاء الكونجرس من الجمهوريين في لجنتي العلاقات الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ بقرار واشنطن إرسال ذخائر عنقودية ثنائية الأبعاد إلى كييف.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت عن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب مايكل ماكول وكبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ جيم ريتش تأكيدهما أن القنابل ستساعد في سد فجوة رئيسية داخل الجيش الأوكراني.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أكد في وقت سابق أن تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية كان خيارا صعبا، مشيرا إلى أنه اقتنع في النهاية بإرسال القنابل المثيرة للجدل، لأن كييف بحاجة إليها في هجومها المضاد لروسيا.