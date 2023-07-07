محافظ الدقهلية يكلف بمتابعة العمل بمنطقه الـ108فدان بجمصه لعرضها للمستثمرين

الدقهلية: محمد الحبشي

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، سلوي جابر وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة، والدكتور مصطفي عنان مدير عام الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصه، بالقيام بجولة ميدانية بمدينة جمصة، لمتابعة سير العمل في توصيل المرافق بمنطقة ال108 فدان امتداد المنطقة الصناعية بجمصه

وأكد " مختار" علي سرعة الانتهاء من أعمال المرافق بالمنطقة المشار اليها موضحا انه يجري تنفيذ اعمال توصيل المرافق لقطع الاراضي بمنطقة ال108 فدان تمهيدا لطرحها على المستثمرين وأصحاب المشروعات، وذلك بتكلفة اجمالية قدرها 350 مليون جنيه

وقال "مختار"ان المنطقة تستوعب العديد من الصناعات والانشطة المتنوعة منها الصناعات التعدينية والكيميائية وصناعات الادوية والمنسوجات والاخشاب والصناعات الغذائية والصناعات الكهربية وغيرها من الصناعات التي تستهدف دفع عجلة الانتاج واتاحة فرص العمل لابناء الدقهلية، فضلا عن المساهمة في زيادة الناتج القومي ودفع عجلة الاقتصاد المصري

واضاف" مختار" انه تم حتي الان الانتهاء من تنفيذ اعمال الشبكة الداخلية للمياة والصرف الصحي، منها البيارة ومحطة الرفع وشبكة الكهرباء الداخلية ولوحة توزيع الكهرباء ويجري حاليا انهاء اعمال طبقة الاساس للطرق واعمال البردورات وبلاط الانتر لوك

ومن جانبها اوضحا كلا من وكيل وزارة الاسكان ومدير عام المنطقة الصناعية انه تنفيذا لتكليفات "محافظ الدقهلية" فقد تم متابعة الاعمال علي الطبيعة في جميع قطاعات المرافق التي يتم تنفيذها بالمنطقة و استهدفت الجولة الوقوف علي نسب التنفيذ ومعدلات الاداء وتذليل العقبات التي قد تعترض التنفيذ للانتهاء من التنفيذ وفقا للبرامج الزمنية المقررة، ويتم حاليا اعداد الدرسات اللازمة لتنفيذ مجمع طبي وصيدليات لخدمة ابناء المنطقة ومدينة الشيخ زايد بجمصه