اليوم السابع
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زيلينسكى: أوكرانيا تحتاج إلى "الصدق" فى علاقاتها مع الناتو

الجمعة، 07 يوليو 2023 01:00 ص
زيلينسكى: أوكرانيا تحتاج إلى "الصدق" فى علاقاتها مع الناتو الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلنسكى
وكالات

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اعتبر الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن كييف تريد "الصدق" في العلاقات مع حلف الناتو، معتبرا أن الوقت قد حان لإظهار "شجاعة وقوة هذا الحلف".

وعبر زيلينسكي اليوم الخميس للصحفيين، وهو إلى جانب الرئيس التشيكي، بيتر بافيل، بالقول "نحن بحاجة إلى الصدق في علاقاتنا"، مضيفا أن الوقت قد حان لإظهار "شجاعة وقوة هذا الحلف"، حيث تأتي تصريحاته قبل قمة مهمة للناتو في فيلنيوس.

ووقع زيلينسكي ورئيس الوزراء البلغاري، نيكولاي دينكوف، اليوم الخميس، إعلانا مشتركا في صوفيا يدعم عضوية أوكرانيا في الناتو.

وكتب نائب رئيس مكتب زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي أن بلغاريا أصبحت اليوم "شريكنا المهم في منطقة البحر الأسود. إنها الدولة الـ22 التي رسّمنا معها دعم عضوية أوكرانيا في التحالف، نتيجة اجتماع ثنائي بين رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، ورئيس وزراء جمهورية بلغاريا، نيكولاي دينكوف، في صوفيا، فقد تم التوقيع على إعلان مشترك حول التكامل الأوروبي الأطلسي لأوكرانيا".

واعتبر نائب رئيس مكتب زيلينسكي أن الوثيقة، من بين أمور أخرى، تؤكد أن بلغاريا تدعم اكتساب أوكرانيا لعضوية الناتو بمجرد أن تسمح الظروف بذلك.


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