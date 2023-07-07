دراسة: القيلولة المنتظمة تجعلك أصغر من عمرك بـ6.5 سنوات

كتبت إيناس البنا

فى دراسة أجراها باحثون فى جامعة كوليدج لندن فى المملكة المتحدة، وجامعة الجمهورية فى أوروجواى، ومعهد برود في ماساتشوستس، اكتشف الباحثون أن أخذ قيلولة منتظمة يمكن أن يؤخر عملية شيخوخة الدماغ بمقدار 6.5 سنوات.

ووفقا لموقع onlymyhealth تضمنت الدراسة تحليل أنماط النوم والقدرات المعرفية لأكثر من 2000 مشارك تتراوح أعمارهم بين 45 وما فوق، وقام العلماء بتتبع عادات نومهم بدقة، بما فى ذلك تواتر ومدة القيلولة، وتقييم أدائهم المعرفى من خلال سلسلة من الاختبارات.

وكشفت النتائج عن وجود علاقة ملحوظة بين القيلولة المنتظمة والحفاظ على وظائف المخ، وأظهر المشاركون الذين أخذوا قيلولة منتظمة، والتى تُعرَّف على أنها فترات قصيرة من النوم أثناء النهار تدوم من 20 إلى 30 دقيقة، قدرات معرفية تعادل الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 6.5 سنوات عن عمرهم الزمنى.

قد تساعد القيلولة فى الحفاظ على صحة الدماغ

يعتقد فريق البحث أن القيلولة تلعب دورًا حاسمًا فى تجديد الدماغ وتوحيد الذكريات، ولقد ثبت أن القيلولة القصيرة تعزز العمليات المعرفية مثل الانتباه وحل المشكلات والإبداع، وبالتالى تدعم صحة الدماغ وتجنب التدهور المرتبط بالعمر.