اليوم السابع
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جزاؤه جزاء عظيم.. وزير الأوقاف يوجه رسالة إلى عمال المساجد

الجمعة، 07 يوليو 2023 12:49 م
جزاؤه جزاء عظيم.. وزير الأوقاف يوجه رسالة إلى عمال المساجد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب: لؤى على

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وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رسالة إلى عمال المساجد قائلا "إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فى ما أقامك سبحانه وتعالى، فقد اختارك أنت واختصك بعمل من أشرف الأعمال وأجلها وأعظمها ثوابا وهو خدمة بيته سبحانه وتعالى". 

 

وتابع الوزير "ولك فى نبى الله إبراهيم ونبي الله إسماعيل عليهما السلام أسوة حسنة ، حيث أمرهما الله عز وجل بقوله سبحانه: "أَن طَهِّرَا بَیۡتِیَ لِلطَّاۤئفِینَ وَٱلۡعَـٰكِفِینَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ"، فعمارة بيوت الله (عز وجل) وحسن تهيئتها للمصلين والذاكرين والقائمين والركع السجود أمر عظيم لمن جدد النية وأخلصها لله سبحانه وتعالى ، وجد واجتهد في خدمة بيوت الله (عز وجل) سواء أكان موظفا أم متطوعا لخدمة بيوت الله (عز وجل).

 

وأضاف أن كل من أسهم فى ذلك بجهد أو مال فإن جزاءه بإذن الله جزاء عظيم ، نسأل الله (عز وجل) أن يعينكم على ما أقامكم فيه، وأن يرزقكم الإخلاص في النية والعمل، وأن تكونوا جميعًا قدوة بسلوككم وإخلاصكم وتفانيكم في عملكم، والله من وراء القصد وإليه المرجع والمصير ، وفقكم الله (عز وجل) لكل خير وسدد خطاكم وجعلكم من عمار بيوته .

 


وزير الاوقاف

عمال المساجد

وزاره الاوقاف

نبى الله اسماعيل



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