الأوقاف: افتتاح 10 مساجد فى الجمعة الأولى من العام المالى 2023 - 2024

تفتتح اليوم وزارة الأوقاف (10) مساجد، منها (9) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانة وتطويرًا، في الجمعة الأولي من العام المالى الجديد وهي على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف أسيوط
1. السلام – الطوابية - الفتح
مديرية أوقاف الأقصر
2. الفاروق – نجع الرزفة – البعيرات - القرنة
3. نور الدين – قرنة مرعي – القرنة
مديرية أوقاف البحيرة
4. الرحمة المهداة – عزبة ماهر نور – كوم حمادة
5. الإخلاص – أبو خطوة بالحاجر – كفر الدوار
مديرية أوقاف المنيا
6. السنوسي ( النور ) – نجع مجلي –الجرنوس– بني مزار
مديرية أوقاف قنا
7. الياسينية قبلي – فاو بحري - دشنا
مديرية أوقاف كفر الشيخ
8. النادي – الملاحة – سيدي سالم غرب
مديرية أوقاف أسوان
9. باب الريان –العتمور قبلي – المنشية
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف سوهاج
1. آل خم – السبايكية – مشطا - سوهاج
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