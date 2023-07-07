اليوم السابع
Ads
الجمعة، 07 يوليو 2023 05:50 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الأوقاف: افتتاح 10 مساجد فى الجمعة الأولى من العام المالى 2023 - 2024

الجمعة، 07 يوليو 2023 04:30 ص
الأوقاف: افتتاح 10 مساجد فى الجمعة الأولى من العام المالى 2023 - 2024 وزارة الأوقاف
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفتتح اليوم وزارة الأوقاف (10) مساجد، منها (9) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانة وتطويرًا، في الجمعة الأولي من العام المالى الجديد وهي على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف أسيوط
1. السلام – الطوابية - الفتح
مديرية أوقاف الأقصر
2. الفاروق – نجع الرزفة – البعيرات - القرنة
3. نور الدين – قرنة مرعي – القرنة 
مديرية أوقاف البحيرة
4. الرحمة المهداة – عزبة ماهر نور – كوم حمادة
5. الإخلاص – أبو خطوة بالحاجر – كفر الدوار
مديرية أوقاف المنيا
6. السنوسي ( النور ) – نجع مجلي –الجرنوس– بني مزار
مديرية أوقاف قنا
7. الياسينية قبلي – فاو بحري - دشنا
مديرية أوقاف كفر الشيخ
8. النادي – الملاحة – سيدي سالم غرب
مديرية أوقاف أسوان
9. باب الريان –العتمور قبلي – المنشية 
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف سوهاج
1. آل خم – السبايكية – مشطا - سوهاج
 
 

الاوقاف

افتتاح مساجد

مساجد

مسجد



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة