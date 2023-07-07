اليوم السابع
Ads
الجمعة، 07 يوليو 2023 04:23 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تمثال السيد المسيح بكنيسة العائلة المقدسة بالمطرية .. وزنه 9 أطنان

الجمعة، 07 يوليو 2023 04:00 ص
تمثال السيد المسيح بكنيسة العائلة المقدسة بالمطرية .. وزنه 9 أطنان تمثال السيد المسيح
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعتبر كنيسة العائلة المقدسة بالمطرية إحدى أهم الكنائس الأثرية فى مصر وخصوصا منطقة المطرية والتى بنيت عام 1885 وهدمت ثم أعيد بنائها من جديد، وقال الأب جورج سليمان كاهن كنيسة العائلة المقدسة بالمطرية للأقباط الكاثوليك، إن رحلة العائلة المقدسة فى منطقة المطرية، كانت نهاية الرحلة وليست بدايتها.

وذكر الأب جورج سليمان أن هناك آثار هامة وتماثيل أثرية تحمل سنوات مر عليها مئات الأجيال عبر التاريخ لتبقى رمزا لرحلة العائلة المقدسة فى مصر، وكذلك تماثيل تم إهداؤها من خارج مصر عبر البحر المتوسط من أوروبا.

وذكر أن تمثال السيد المسيح الموجود داخل الكنيسة والذى يمثل العائلة المقدسة والمكونة من السيد المسيح، والسيدة مريم العذراء ويوسف النجار وكان عمر السيد المسيح وقتها 5 أعوام، وعمر هذا التمثال أكثر من 800 عام وصنعه فنان إيطإلى فى مصر وأكتشفه راعى الكنيسة ووزنه ما يقرب من 9 أطنان ونسخت منه تمثال آخر عمره 30 عام صنعه شباب الكنيسة فى مدخل الكنيسة وتمت مساندته بالحديد.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

العائله المقدسه

مسار العائله المقدسه



الموضوعات المتعلقة

ما الأديرة المعترف بها من قبل المجمع المقدس بالكنيسة الأرثوذكسية؟

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 11:00 م

متحدث الكنيسة الأرثوذكسية :البابا تواضروس حالته مستقرة وتوقف أنشطته بشكل جزئي

الأحد، 04 يونيو 2023 11:08 م

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل اليوم بعيد العنصرة.. اعرف أحداثه

الأحد، 04 يونيو 2023 03:00 ص

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد العنصرة 4 يونيو الجارى

السبت، 03 يونيو 2023 02:00 م

الكنيسة الأرثوذكسية تصلى صلاة السجدة مساء اليوم احتفالا بعيد العنصرة

السبت، 03 يونيو 2023 11:20 ص

المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية يعقد جلسته العامة فى وادى النطرون

الجمعة، 02 يونيو 2023 04:34 م

الكنيستان الأرثوذكسية والكاثوليكية تحتفلان بعيد الصعود غدا الخميس

الأربعاء، 24 مايو 2023 09:00 ص

الكنيسة الأرثوذكسية توسع دائرة التواصل مع الأقباط عبر وسائل الإعلام والسوشيال ميديا.. عظة أسبوعية أون لاين الأربعاء وعظة يوم الأحد للبابا تواضروس الثانى.. ومقالات لمجلة الكرازة المرقسية

الأربعاء، 24 مايو 2023 09:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة