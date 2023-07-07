تمثال السيد المسيح بكنيسة العائلة المقدسة بالمطرية .. وزنه 9 أطنان

كتب: محمد الأحمدى

تعتبر كنيسة العائلة المقدسة بالمطرية إحدى أهم الكنائس الأثرية فى مصر وخصوصا منطقة المطرية والتى بنيت عام 1885 وهدمت ثم أعيد بنائها من جديد، وقال الأب جورج سليمان كاهن كنيسة العائلة المقدسة بالمطرية للأقباط الكاثوليك، إن رحلة العائلة المقدسة فى منطقة المطرية، كانت نهاية الرحلة وليست بدايتها.

وذكر الأب جورج سليمان أن هناك آثار هامة وتماثيل أثرية تحمل سنوات مر عليها مئات الأجيال عبر التاريخ لتبقى رمزا لرحلة العائلة المقدسة فى مصر، وكذلك تماثيل تم إهداؤها من خارج مصر عبر البحر المتوسط من أوروبا.

وذكر أن تمثال السيد المسيح الموجود داخل الكنيسة والذى يمثل العائلة المقدسة والمكونة من السيد المسيح، والسيدة مريم العذراء ويوسف النجار وكان عمر السيد المسيح وقتها 5 أعوام، وعمر هذا التمثال أكثر من 800 عام وصنعه فنان إيطإلى فى مصر وأكتشفه راعى الكنيسة ووزنه ما يقرب من 9 أطنان ونسخت منه تمثال آخر عمره 30 عام صنعه شباب الكنيسة فى مدخل الكنيسة وتمت مساندته بالحديد.