بعد الأسبوع الأكثر سخونة.. الأمم المتحدة تحذر: تغير المناخ "خارج السيطرة"

كتبت: نهال أبو السعود

قال الأمين العام للأمم المتحدة إن "تغير المناخ خارج عن السيطرة" ، حيث أظهر تحليل للبيانات أن متوسط درجات الحرارة العالمية في السبعة أيام حتى يوم الأربعاء كان أكثر الأسابيع حرارة على الإطلاق، وفقا لصحيفة الجارديان.

وقال أنطونيو جوتيريش: "إذا أصررنا على تأخير الإجراءات الرئيسية المطلوبة ، أعتقد أننا نتجه نحو وضع كارثي ، كما يظهر آخر رقمين قياسيين في درجات الحرارة" ، في إشارة إلى سجلات درجات الحرارة العالمية التي تم كسرها يومي الاثنين والثلاثاء.

بلغ متوسط درجة حرارة الهواء العالمية 17.18 درجة مئوية يوم الثلاثاء ، وفقًا للبيانات التي جمعتها المراكز الوطنية الأمريكية للتنبؤ البيئي (NCEP) ، متجاوزًا الرقم القياسي 17.01 درجة مئوية الذي تم الوصول إليه يوم الاثنين.

وخلال فترة السبعة أيام المنتهية يوم الأربعاء ، كان متوسط درجة الحرارة اليومية 0.04 درجة مئوية أعلى من أي أسبوع في 44 عامًا من حفظ السجلات ، وفقًا لبيانات جامعة مين للمناخ رياناليزر.

يستخدم Climate Reanalyzer بيانات من نظام التنبؤات المناخية لتوفير سلسلة زمنية لمتوسط درجة حرارة الهواء اليومية التي يبلغ مترين ، بناءً على قراءات من السطح ومنطاد الهواء ورصد الأقمار الصناعية.

قالت الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) ، التي تعتبر أرقامها المعيار الذهبي في بيانات المناخ ، يوم الخميس إنها لا تستطيع التحقق من صحة الأرقام غير الرسمية.

وقالت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA): "نحن ندرك أننا نمر بفترة دافئة بسبب تغير المناخ ، بالإضافة إلى ظاهرة النينيو وظروف الصيف الحارة ، نشهد درجات حرارة قياسية في جميع أنحاء العالم".

ومع ذلك ، يتفق العلماء على أنهم يشيرون إلى أن تغير المناخ قد وصل إلى منطقة مجهولة وأن الحرارة المتزايدة من الاحتباس الحراري العالمي المنشأ جنبًا إلى جنب مع عودة ظاهرة النينيو سيؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة القياسية.

ووفقا للجارديان، أكدت الأمم المتحدة عودة "ظاهرة النينيو" ، وهو نمط متقطع من الطقس ، كانت آخر ظاهرة نينيو رئيسية في عام 2016 ، والتي لا تزال العام الأكثر سخونة على الإطلاق.

شهدت أجزاء مختلفة من العالم موجات حارة ، وقالت خدمة مراقبة المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي يوم الخميس إن العالم شهد شهر يونيو الأكثر سخونة على الإطلاق الشهر الماضي.