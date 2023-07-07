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الشئون الصحية بالبحر الأحمر: 5273 منتفعا ضمن مبادرة 100 يوم صحة

الجمعة، 07 يوليو 2023 10:32 ص
الشئون الصحية بالبحر الأحمر: 5273 منتفعا ضمن مبادرة 100 يوم صحة مبادرة 100 يوم صحة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت مديرية الشئون الصحية، بمحافظة البحر الأحمر، أن هناك 5273 منتفع تم تقديم لهم خدمات صحية ضمن مبادرة 100 يوم صحة منذ انطلاق المبادرة 25 يونيو حتى اليوم.
 
من جانبه قال الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر أن حملة 100 يوم صحة، قدمت خدمات ل 5273 منتفع عبر الفرق الثابتة داخل الوحدات الصحية، وكذلك العيادات المتنقلة، مؤكدا على أن الخدمات تقدم بجودة عالية لجميع الفئات المستهدفة مع التأكيد علي استمرارية  التشخيص والعلاج بالمجان 
 
واوضح أن تم تقديم الكشف ل 618 مواطن من خلال منافذ الحملة المتنقلة والتي تتواجد في الممشي السياحي وممشي شيري بالغردقة،  وتم صرف العلاج ل 92 مواطن، واجراء خدمات تحاليل معملية ل 548 مواطن. 
 
وقامت اللجنة بتقديم خدمات التوعية الميدانية من خلال  فريق الاعلام السكاني والثقافة الصحية ل 1170 مواطن وتم إجراء 192 ندوه تثقيفية و تقديم خدمة ل 6241 منتفع زيارات منزلية للرائدات الريفيات من إدارة تنظيم الأسرة .
 
 

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