وكيل "تموين الشرقية": توريد 533 ألفا و935 طن قمح محلى حتى الآن

الشرقية - إيمان مهنى

قالت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 267 طنا و993 كيلو قمح ليصل إجمالى كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 533 ألف و935 طن 727 كيلو قمح.

وأشارت وكيل وزارة التموين إلى أنه يحذر من نقل الأقماح المحلية المخصصة للتقاوي إلى محطات الإعداد للتقاوي إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصه بالمحافظة المنقول منها القمح.

من جانبه، شدد المحافظ الدكتور ممدوح غراب على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها، مؤكدا على أهمية محصول القمح والذي يعتبر من أهم المحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد اقتصادى، حيث ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية.