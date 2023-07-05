ميناء سفاجا البحرى يستقبل 63 ألف طن قمح أوكرانى على السفينة وادى العرب

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 74 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و116 شاحنة و76 سيارة خلالها.

وشملت حركة الواردات 73 ألف طن بضائع، و109 شاحنة و44سيارة فيما شملت حركة الصادرات 1000 طن بضائع، 7 شاحنة و32 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة وادى العرب وعلى متنها 63 الف طن قمح أوكرانى، حيث قامت الجهات المختصة باتخاذ اللازم من اجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغ الشحنة.

كما شهد الميناء رحلات مكوكية وصول وسفر للعبارة القاهرة لنقل عمالة خدمة الحجاج، بينما يشهد ميناء نويبع تداول 200 طن بضائع و111 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية وصول وسفر للسفينتين سينا وايلة.

واستقبلت موانئ السويس السفينة Trammo Marycam، وعلى متنها 10 آلاف طن امونيا قادمة من عمان، وسجلت موانى الهيئة وصول وسفر 2368 راكب بموانئها.