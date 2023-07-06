وقف رئيسا وحدتين محليتين وعدد من موظفى الشرقية عن العمل بسبب الإهمال والتقصير

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 5417 لسنه 2023 بوقف " أ.ح.م " رئيس الوحدة المحلية بكفر العزازي التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو حماد بالدرجة الأولى تنمية إدارية عن العمل احتياطياً لمدة 3 أشهر أو لحين انتهاء التحقيق معه أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف.

كما أصدر المحافظ القرار رقم (5425) لسنه 2023 بوقف كل من " ف. ع.م " رئيسة الوحدة المحلية بمنشأة رضوان التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير بالدرجة الأولى أ تنمية إدارية، و" ع.م.ح " رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية بمنشأه رضوان التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير بالدرجة الأولى هندسة مساعدة ( منتدب من مديرية الإسكان بالشرقية) و"م.أ.م " فني تنظيم رخص بالوحدة المحلية بمنشأه رضوان التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير بالدرجة الأولي أ فنون وعمارة، و"م.أ.م " فني صيانة ثالث بالوحدة المحلية بمنشأه رضوان التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير بالدرجة الثالث بهندسة مساعدة، عن العمل احتياطيا لمدة 3 أشهر أو لحين انتهاء التحقيق معهم أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف وذلك للإهمال والتقصير في العمل.

وأوضح المحافظ أن القرارين جاءا بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنه 1979بشأن نظام الإدارة المحلية و لائحته التنفيذية و تعديلاتهما وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن أعمال الخدمه المدنيه ولائحته التنفيذية ، وعلى مذكرتي إدارتي المراجعة الداخلية والحوكمه والمتابعة الميدانية وعلى مأموريتي التحقيق رقمي 319 - 323 لسنة 2023 تحقيقات المحافظة.