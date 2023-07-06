وزير الصناعة يلتقي وفد شركة للمنتجات الصحية لبحث فرص الاستثمار

كتب إسلام سعيد

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاء مع وفد شركة هيات ايجيبت التركية للمنتجات الصحية بحضور كل من شينول كسرلي اوغلو رئيس الشركة و امري ألتي رئيس قطاع الشئون المالية والدكتورة دينا حمدي رئيس قطاع الشئون التنظيمية والعلاقات الخارجية حيث استعرض اللقاء مشروعات الشركة الحالية بالسوق المصري وعدد من المشروعات المستقبلة التي تعتزم الشركة إنشائها في مصر خلال المرحلة المقبلة، حضر اللقاء الوزير مفوض تجاري يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.

وأكد الوزير حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم للاستثمارات المحلية والأجنبية العاملة في السوق المصري وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية، لافتًا الى اهتمام الدولة خلال المرحلة الحالية بتوفير حزم حوافز غير مسبوقة للمستثمرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتميزة المتاحة بالسوق المصري في مختلف القطاعات الإنتاجية.

ورحب الوزير باعتزام الشركة إنشاء 3 مشروعات جديدة لها في مصر باستثمارات مباشرة تبلغ 210 مليون دولار والتي تخصص نسبة كبيرة من إنتاجها للتصدير للأسواق العالمية، لاسيما وأن الشركة تصدر بالفعل لعدد كبير من الأسواق الخارجية، كما تمتلك منافذ للبيع عبر أفرع الشركة أو من خلال موزعين بعدد من الدول حول العالم.

ولفت سمير الى إمكانية الاستفادة من إمكانيات ومقومات التصنيع بالسوق المصري والتصدير لعدد كبير من الأسواق الخارجية، والاستفادة من المميزات الكبيرة التي تتيحها اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية لاسيما اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية والتي تتيح النفاذ الحر للمنتجات بأسواق كافة دول القارة الأفريقية.

ومن جانبهم أكد مسئولو شركة هيات ايجيبت للمنتجات الصحية حرص الشركة على التواجد والتوسع في السوق المصري باعتباره أحد أهم الأسواق الرئيسية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا ومحور لنفاذ منتجات الشركة لعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية، مشيرين إلى أن الشركة تعد احدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تصنيع المنتجات الصحية، والتي تمتلك 5 مصانع في مصر وتخطط لإنشاء 3 مصانع أخرى، كما تمتلك الشركة القابضة أفرع بـ 12 دولة أخرى وتوفر نحو 1500 فرصة عمل مباشرة في مصر وتبلغ قيمة استثمارات الشركة حتى الان في مصر 550 مليون دولار.