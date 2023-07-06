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وزير الاتصالات يدشن حساب رسمى على موقع Threads

الخميس، 06 يوليو 2023 11:44 م
وزير الاتصالات يدشن حساب رسمى على موقع Threads الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات
كتبت - هبة السيد

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دشن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حساب رسمى على موقع Threads الذي أطلقه مارك زوكربيرج المدير التنفيذي لشركة ميتا اليوم الخميس.
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وأطلقت شركة "ميتا" تطبيق "ثريدز" لمنافسة تويتر، وذلك بعد أيام من إعلان الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، إيلون ماسك، فرض قيود مؤقتة على عدد التغريدات التي يمكن للمستخدمين قراءتها على المنصة يوميا. وروّج زوكربيرج للتطبيق باعتباره منافسا "صديقاً" لموقع تويتر، الذي اشتراه إيلون ماسك في أكتوبر.
 
وتطبيق ثريدز سيكون تابعًا لإنستجرام، وسيتيح للمستخدمين متابعة الحسابات التي يتابعونها على المنصة والاحتفاظ بنفس اسم المستخدم. وقال مارك زوكربيرج، إن عشرة ملايين مستخدم اشتركوا في تطبيق ثريدز الجديد في أول 7 ساعات من إطلاق الشركة له، قبل أن يرتفع إلى ما يقرب من 30 مليون اشتراك بنهاية اليوم.
 
 

وزير الاتصالات

ثريدز

مارك زوكربيرج

ميتا

تويتر



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