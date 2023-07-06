وزارة العدل تفتتح فرع توثيق نادى الرواد بالعاشر من رمضان

كتب إبراهيم قاسم

افتتحت وزارة العدل، منذ قليل، فرع توثيق نادي الرواد بمنطقة الأردنية بالعاشر من رمضان، وذلك ضمن خطة الوزارة بالتوسع في فتح الفروع الجديدة تيسيرا على المواطنين.

وحضر الافتتاح المستشار الدكتور أشرف حجازى مساعد وزير العدل لقطاع الشهر العقاري والتوثيق، والمستشار ربيع قاسم مساعد الوزير لأبنية المحاكم، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

وأصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، قرارا بفتح فرع توثيق نادي الرواد بمنطقة العاشر من رمضان حيث نشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 3424 لسنة 2023، بإنشاء فرع للتوثيق باسم فرع توثيق نادى الرواد بالعاشر من رمضان، يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالزقازيق ويكون مقره داخل نادي الرواد بالعاشر من رمضان، قسم شرطة أول العاشر من رمضان، محافظة الشرقية.

ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي فيظل انعقاد الاختصاص بـ بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا وذلك للتيسير على المواطنين حيث تم تم التجهيز الفرع الجديد لتقديم خدمات التوثيق المميكنة في أسرع وقت.

ولأول مرة يشهد فرع توثيق نادى الرواد تخصيص شباك وغرفة استراحة وحمام لذوي الهمم وكذا مسارات خاصة بهم.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه بالتوسع في افتتاح أفرع توثيق جديدة وتشغيل بعضها خلال الفترة المسائية للتيسير على المواطنين.