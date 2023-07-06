هيئة التنمية الصناعية تبحث حل مشكلات المصانع المتعثرة بمحافظتى بنى سويف والمنيا

كتب إسلام سعيد

اجتمع فريق عمل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعدد من أصحاب المشروعات المتعثرة ماليًا بكلاً من محافظتي بني سويف والمنيا وهو الإجتماع الذي نظمته جمعية مستثمري مناطق بنى سويف الصناعية.

وجاء ذلك في إطار سعي الهيئة لإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين للتوسع في إقامة مشروعاتهم وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، واستكمالاً لأعمال لجان حصر المصانع المتوقفة عن التشغيل بالمناطق الصناعية.

وتأتي الزيارة في إطار توجيهات المهندس محمد عبدالكريم رئيس الهيئة بعقد ورش عمل في المناطق الصناعية بمختلف المحافظات بالتعاون مع المؤسسات التمويلية وذلك بهدف طرح ومناقشة أهم التحديات التي تواجه المصانع المتوقفة وتقديم التوصيات والحلول المناسبة والتكاتف من أجل إعادة تشغيل تلك المصانع.

وشارك في الإجتماع ممثلين عن البنك الأهلي المصري بهدف الوقوف على المشكلات المالية التي تواجه المستثمرين وعرض للخدمات المقدمة للقطاع الصناعي من البنك فيما يخص دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبرامج والخدمات المصرفية، وكذلك الخدمات غير المالية لتيسير الحصول على تمويل.

هذا وقد حضر الإجتماع السيد عصام سليمان رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري مناطق بنى سويف الصناعية والسيد محمد كمال مستشار فني لرئيس الهيئة والسيدة شانتال صباغ مدير إدارة تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة وعدد من أصحاب المشروعات.

هذا وقد أسفرت ورشة العمل عن عدة توصيات أهمها تصنيف المشروعات المتعثرة التى تم عرضها حسب طبيعة المشاكل التى تواجهها وتم الاتفاق على المتابعة المستمرة لهيئة التنمية الصناعية للحالات التي تم رصدها والطلبات المقدمة للبنك ورفع تقرير حالة بصورة دورية عن الحالات التي تم البت فيها، كما شملت التوصيات موافاة الهيئة من جانب البنك ببرنامج زمنى محدد لحل المشكلات المعروضة من أصحاب المصانع مع قيام الجمعية بعمل حلقة الوصل بين الهيئة والبنك وأصحاب المشروعات لبحث طلباتهم وحلها.