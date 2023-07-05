اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 05 يوليو 2023 01:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مباحثات بين التنمية الصناعية وممثلى منظمة اليونيدو لدعم تطوير السياسات الصناعية

الأربعاء، 05 يوليو 2023 12:43 م
مباحثات بين التنمية الصناعية وممثلى منظمة اليونيدو لدعم تطوير السياسات الصناعية جانب من اللقاء
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اجتمع المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع وفد من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، وذلك في ضوء التعاون والتنسيق المتواصل بين الهيئة مع شركائها الدوليين لتوحيد الجهود لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة ومساندة مساعي الهيئة نحو تطوير السياسات الصناعية.
 
وذلك في إطار تنفيذ مشروعات وبرامج مشتركة تخدم أهداف الشراكة مع الحكومة المصرية.. وقد حضر الاجتماع السيدة فاتوه حيضرة نائبة المدير العام لمنظمة اليونيدو والمدير الإداري للشراكات العالمية والعلاقات الخارجية، والسيدة حنان حنزاز مدير مكتب التنسيق العربي بالمنظمة، وأحمد رزق نائب مدير مكتب المنظمة بمصر.
 
وصرح المهندس محمد عبد الكريم أن الاجتماع تناول سبل تعميق التعاون الاستراتيجي بين الهيئة واليونيدو، وإسهامها في جهود التنمية الصناعية من خلال التركيز على التعاون في مجال تطوير المناطق الصناعية الصديقة للبيئة في ضوء التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، كذلك تناولت المباحثات تعزيز التعاون في مجال الترويج للاستثمار وتنسيق الجهود لجذب الاستثمارات في القطاع الصناعي وكذا نقل التكنولوجيا والصناعات المتطورة عالية التقنية والتوسع فيها وخاصة الصناعات الإلكترونية.
 
وأوضح رئيس الهيئة بأن المباحثات تناولت أيضًا التعاون في مجال الرقمنة وفقًا لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة حيث استعرض عبد الكريم جهود الهيئة في إنشاء بنية معلوماتية قوية حول كافة الخدمات الصناعية المقدمة للمستثمر فضلًا عن تيسير وتبسيط اجراءات الهيئة وميكنة خدمات إصدار التراخيص والسجل الصناعي وتطوير منظومة المعاينات.
 
 
 
 

التنمية الصناعية

الصناعة

وزارة الصناعة

هيئة التنمية الصناعية



الموضوعات المتعلقة

"التنمية الصناعية" تمنح 85 ألف رخصة تشغيل للمصانع منذ 2017 حتى الآن

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 02:47 م

هيئة التنمية الصناعية تبحث مع شركة سويسرية إنشاء مجمع صناعى بالعاشر من رمضان

الإثنين، 26 يونيو 2023 02:28 م

التنمية الصناعية: مصنع جديد لإنتاج أجهزة التحاليل والمستلزمات الطبية بـ600 مليون جنيه

الأحد، 25 يونيو 2023 12:14 م

رئيس التنمية الصناعية يناقش سياسات توطين وتعميق الصناعة

الخميس، 22 يونيو 2023 12:23 م

رئيس التنمية الصناعية يستقبل وفد وزارة الصناعة من سلطنة عمان

الإثنين، 19 يونيو 2023 12:52 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة