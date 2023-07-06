نيابة الجمرك بالإسكندرية تصل لمنزل بحرى المنهار وتبدأ التحقيق فى الواقعة

وشهدت منطقة الجمرك بمحافظة الإسكندرية، مصرع شخص وإصابة آخر فى انهيار عقار بشارع ابن العفيفى المتفرع من شارع إسماعيل صبري بنطاق حي الجمرك، وهو عقار مكون من طابقين أرضى وأول.



البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة الجمرك يفيد بانهيار عقار بناء قديم بشارع العفيفي بمنطقة الجمرك متفرغ من شارع إسماعيل بجوار مسجد كشك، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية ترافقهم سيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ.



وتبين من المتابعة الأولية لموقع الحادث، أنه عقار بناء قديم مكون من طابق أرضي وآخر أول علوي، والطابق الواحد به 4 غرف، وتم إنقاذ شخص ووفاة آخر يدعي " طارق" تم انتشال جثمانه من قبل قوات الحماية المدنية، وجارى اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال الواقعة ، وتم وضع الحواجز لحماية المارة.

وصل منذ قليل، فريق من نيابة الجمرك بالإسكندرية لمكان عقار بحرى المنهار، والذى تسبب فى وفاة شخص، وأجرى البحث عن مفقودين، وتعاين النيابة العامة مكان العقار وتستمع لمسئولى الحى وطلب ملف العقار لاتخاذ الاجراءات اللازمة.