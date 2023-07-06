مواد غذائية تعزز وظائف الدماغ.. منها السبانخ والأسماك

كتبت رانيا عامر

النظام الغذائى يلعب دورا أساسيا فى الصحة العامة للأشخاص بصفة عامة، وبصفة خاصة يحسن من عمل وظائف الدماغ ، وأثبتت الدراسات أن هناك بعض المواد الغذائية التى تساهم فى تعزيز وظائف المخ منها الأسماك الدهنية ومن الخضراوات والجزر والسبانخ ومن الفواكه الرمان والعنب، وذلك وفقا لما نشرته وكالة نوفوستى.

وقالت الدكتورة يلينا سولوماتينا خبيرة التغذية الروسية إن مضادات الأكسدة ومجموعة فيتامين В والأحماض الدهنية أوميجا 3 غير المشبعة تحسن عمل الدماغ، والأحماض الدهنية أوميجا 3 غير المشبعة لها تأثير خاص علي نشاط الدماغ.

وتابعت أخصائية التغذية: "تحمي هذه الأحماض النبضات العصبية الضرورية لنشاط الإنسان بصورة كاملة، كما أنها تخفف الالتهابات وتجعل الدم أكثر سيولة، وعند تصلب الشرايين وارتفاع مستوى ضغط الدم أو انخفاضه تساعد الدم على المرور عبر الأوعية الدموية وتوقف تكون الجلطات".

كما أوضحت الخبيرة أن تلك الأحماض تتواجد فى الأسماك الدهنية والجوز وزيت الكتان، مشيرة إلى أن فيتامين В12 مهم لعمل الدماغ، وهذا الفيتامين موجود فى اللحوم والكبد، كما أن مضادات الأكسدة الروتين والكيرسيتين والريفيناتروز والبوليفينولين ضرورية لعمل الدماغ.

وأضافت الطبيبة أن مضادات الاكسدة تحتوى على مركبات تحمى الدماغ من التلف، وتحافظ على فيتامين C الذى يطيل مدة فعالية مضادات الأكسدة ويمنع تأكسدها.

ووفقا لها لتعويض نقص مضادات الأكسدة يمكن تناول الرمان والعنب البر، كما يجب تناول فيتامين D والألياف الغذائية والمغنيسيوم الذي يوجد بنسب جيدة في الجزر والسبانخ واللحوم، أما فيتامين D فموجود في كبد سمك القد والأسماك الدهنية والبيض.

بالإضافة إلى أن الألياف الغذائية موجودة في جميع أنواع الخضار، مشيرة إلى الثوم بصورة خاصة نتيجة تأثيره كمضاد للالتهابات يماثل تأثير الأسبيرين، والثوم يحسن الدورة الدموية ويمنع تكوّن الجلطات، ويخفف أيضا من التهابات الأوعية الدموية.