مطار الغردقة الدولى يتصدر المركز الأول فى الحركة الجوية خلال شهر يونيو

كتبت رحاب نبيل

أعلنت الشركة المصرية للمطارات التابعة لوزارة الطيران المدنى، إجمالى نشاط الحركة الجوية بأهم المطارات المصرية الداخلية، خلال شهر يونيو 2023.

وبحسب القائمة التى أصدرتها الشركة المصرية للمطارات، احتل مطار الغردقة الدولى المركز الأول فى الحركة الجوية، حيث حقق نحو 705200 راكب خلال شهر يونيو، يليه مطار شرم الشيخ بـ496357 راكباً، وفى المرتبة الثالثة جاء مطار برج العرب بعدد ركاب بلغ 190721 ثم مطار الأقصر بـ68457، ومطار سوهاج بـ70846، ومطار أسوان في المرتبة السادسة بعدد ركاب بلغ 50549 ثم مطار أسيوط بـ33334، ثم مطار سفنكس الدولي حيث بلغ عدد الركاب خلال شهر يونيو 17527.

وبالنسبة لحركة الطائرات في المطارات المصرية فقد تصدر أيضا مطار الغردقة المرتبة الأولي بعدد بلغ 4792 حركة جوية يليه بعد ذلك مطار شرم الشيخ بـ3577 حركة ثم مطار برج العرب 1736 ومطار الأقصر 768 ثم مطار سوهاج بعدد بلغ 609 حركات جوية، وجاء في المرتبة السادسة مطار أسوان حيث سجل 484 حركة جوية، ثم مطار أسيوط 314 حركة وأخيرا مطار سفنكس الدولي بعدد بلغ 183 حركة جوية.