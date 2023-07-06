وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الخميس، أن أول تقرير خدمات الطوارئ في البلاد أفاد بمقتل 24 شخصا في هذا الحادث، وكانت خدمات الطوارئ قد تلقت اتصالا قرابة الساعة الثامنة مساء (حسب التوقيت المحلي للبلاد) لما بدا أنه انفجار بسبب تسرب غاز، لكن عند وصول فريق الإنقاذ تبين أن هناك تسربا من أسطوانة تحتوي على "غاز سام"، ويعتقد أن الأسطوانة تحتوي على غاز أوكسيد النيتريك، وفق التحقيقات الأولية، وأي تسرب منها من شأنه أن يسمم سكان الحى.

