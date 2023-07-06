مصرع شخص وإنقاذ آخر إثر انهيار عقار قديم فى الجمرك بالإسكندرية ..صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهدت منطقة الجمرك في محافظة الاسكندرية، مصرع شخص وإصابة آخر فى انهيار عقار بشارع ابن العفيفي المتفرع من شارع اسماعيل صبري بنطاق حي الجمرك ، وهو عقار مكون من طابقين أرضى وأول.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من قسم شرطة الجمرك يفيد بانهيار عقار بناء قديم بشارع العفيفي بمنطقة الجمرك متفرغ من شارع اسماعيل بجوار مسجد كشك، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية ترافقهم سيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ .

وتبين من المتابعة الأولية لموقع الحادث، انه عقار بناء قديم مكون من طابق ارضي واخر اول علوي، والطابق الواحد به 4 غرف، وتم إنقاذ شخص ووفاة آخر يدعي " طارق" تم انتشال جثمانه من قبل قوات الحماية المدنية " وجاري اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال الواقعة ، وتم وضع الحواجز لحماية المارة.



انهيار عقار قديم في الجمرك بالإسكندرية



انهيار عقار قديم في الجمرك بالإسكندرية