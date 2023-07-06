مصرع شاب وإصابة شقيقه فى حادث انقلاب سيارة واشتعالها بالصحراوى الغربى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الغربى إتجاه جرجا بيت داود ظهر اليوم إنقلاب سيارة ملاكى على الطريق وإشتعالها الأمر الذى نتج عنه وفاة شاب وإصابة شقيقه بإصابات بالغة وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام والمصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج.

كانت الأجهزة المعنية قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الغربى جرجا وإشتعال النيران في السيارة وإحتراقها ووجود متوفى ومصاب تم الدفع بالمعدات اللازمة لمكان الحادث وتم رفع أثارة عقب إخماد الحريق بالسيارة وتم نقل الجثة والمصاب للمستشفى العام بجرجا والمستشفى الجامعى بسوهاج.

وبالفحص والمعاينة تبين أنه خلال سير سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الغربى إتجاه جرجا بيت داود وقع حادث إنقلاب سيارة على الطريق عقب إختلال عجلة القيادة بيد السائق نتج الحادث إشتعالل النيران في السيارة وإصابة م . إ . ح 28 سنة بإشتباه ما بعد الإرتجاج ونزيف بالمخ وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعى، ووفاة شقيقه م . إ .ح 25 سنة وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام تحت تصرف جهة التحقيق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم رفع أثار الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا وتولت جهة التحقيق المختصة التحقيق في الواقعة