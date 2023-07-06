اليوم السابع
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إصابة سائق فى انقلاب سيارة ربع نقل بقنا

الخميس، 06 يوليو 2023 02:22 م
إصابة سائق فى انقلاب سيارة ربع نقل بقنا انقلاب سيارة -أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أصيب سائق، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة قنا، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل المصاب للمستشفى.

 

وتلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد إصابة سائق في حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالبصل على الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من مركز فرشوط، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورئيس الوحدة المحلية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة أيمن مرسي، 45 عاما.

 

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات، ونقل المصاب إلى المستشفى.

 


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