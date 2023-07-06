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محافظ بني سويف يتابع سير امتحانات الثانوية العامة

الخميس، 06 يوليو 2023 11:37 ص
محافظ بني سويف يتابع سير امتحانات الثانوية العامة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
بنى سويف هانى فتحى

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اطمأن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على سير أعمال امتحانات الدور الأول للثانوية العامة2022/2023، حيث يبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان أكثر من 19 ألف طالباً وطالبة "نظامي/خدمات/ منازل" موزعين داخل 50 لجنة على مستوى المحافظة

وتابع المحافظ: "من خلال وكيل الوزارة الأستاذ محمد عبد التواب"سيرالامتحانات، حيث أشار الأخير إلى وصول أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان وانتظام الطلاب داخل اللجان، حيث يؤدى"اليوم" الطلاب"علمي/ أدبي" الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، بالتوازي مع أداء طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM  الامتحان في مقاييس المفاهيم ( اللغة الإنجليزية)، بجانب أداء طلاب مدارس المكفوفين الامتحان  في مادتي علم النفس "فترة أولى" وعلم الاجتماع "فترة ثانية"

واطمأن وكيل الوزارة "خلال تواصله مع مديري الإدارات"على وصول أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان في موعدها المحدد، مشددا على تنفيذ التعليمات الخاصة بتوزيع ورقة إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان ب 10 دقائق وفتح أبواب اللجان من الساعة 8.15 صباحاً لتنفيذ إجراءات تنظيم دخول الطلاب إلى اللجان.


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